Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа в Хельсинки

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Белый дом выпустил памятную монету в честь прошедшей в Хельсинки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Фотографию монеты опубликовал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.

Как отмечается, по центру монеты выбит Кафедральный собор Хельсинки, неподалёку от которого и проходил двусторонний саммит. Также на сувенире присутствует надпись «встреча на высшем уровне» на русском языке и «саммит Белого дома и Кремля» на английском. 

Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля.

Эксперт Константин Блохин в беседе с НСН оценил итоги переговоров двух лидеров в финской столице.

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