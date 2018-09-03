Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа в Хельсинки

Белый дом выпустил памятную монету в честь прошедшей в Хельсинки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Фотографию монеты опубликовал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.

Как отмечается, по центру монеты выбит Кафедральный собор Хельсинки, неподалёку от которого и проходил двусторонний саммит. Также на сувенире присутствует надпись «встреча на высшем уровне» на русском языке и «саммит Белого дома и Кремля» на английском.

Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля.

Эксперт Константин Блохин в беседе с НСН оценил итоги переговоров двух лидеров в финской столице.