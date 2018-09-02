Полиция Норвегии начала расследование после исчезновения соратника Ассанжа
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Об этом пишет французская газета La Presse со ссылкой на AFP.
«Мы начали расследование», — заявил представитель полиции.
Ранее WikiLeaks в своём Twitter, ссылаясь на коллег и друзей соратника Ассанжа, заявила о его пропаже.
.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI— WikiLeaks (@wikileaks) 31 августа 2018 г.
Подчёркивалось, что в последний раз его видели 20 августа в городе Будё в Норвегии.