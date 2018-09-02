Полиция Норвегии начала расследование после исчезновения соратника Ассанжа

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Полиция Норвегии организовала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности и соратника главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхёйса.
Полиция Норвегии начала расследование после исчезновения соратника Ассанжа
  • globallookpress.com
  • © Zuma

Об этом пишет французская газета La Presse со ссылкой на AFP.

«Мы начали расследование», — заявил представитель полиции.

Ранее WikiLeaks в своём Twitter, ссылаясь на коллег и друзей соратника Ассанжа, заявила о его пропаже.

Подчёркивалось, что в последний раз его видели 20 августа в городе Будё в Норвегии.

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