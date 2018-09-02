СМИ: Трамп может отправиться в Шотландию второй раз за четыре месяца для игры в гольф

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Президент США Дональд Трамп во второй раз за четыре месяца может посетить Шотландию, для того чтобы сыграть в гольф.
СМИ: Трамп может отправиться в Шотландию второй раз за четыре месяца для игры в гольф
  • Reuters

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Отмечается, что во время первого визита Трампа в качестве президента ему удалось сыграть в принадлежащем его семье гольф-клубе в Тёрнберри, но он не смог посетить другое поле для игры — в Балмиди.

Этот визит вызвал волну протестов в Шотландии, которые обошлись бюджету Великобритании, как подчёркивает издание, в $5 млн.

В середине июля сообщалось, в Великобритании десятки тысяч людей вышли на акции протеста против визита Трампа.

Так, в Лондоне демонстранты запустили шестиметровый надувной шар в виде президента США в подгузниках. 

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