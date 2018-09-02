СМИ: В Германии двух полицейских отстранили от работы за нацистское приветствие

Федеральная полиция Германии отстранила от работы двух сотрудников за нацистское приветствие.

Как сообщает Der Tagesspiegel, в настоящее время полиция расследует инцидент.

По словам свидетелей, сотрудники правоохранительных органов во время отдыха в одном из ресторанов в баварском Розенхайме выкрикивали ксенофобские лозунги и

выбрасывали руки в нацистском приветствии.

Отмечается, что оба полицейских были в состоянии алкогольного опьянения.

Осенью 2017 года немецкий футбольный клуб «Теутония 05» из Гамбурга уволил главного тренера Берта Эма за то, что он на пресс-конференции произнёс нацистское приветствие.