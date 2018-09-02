СМИ: В Германии двух полицейских отстранили от работы за нацистское приветствие
- ©Sebastian Willnow
- globallookpress.com
Как сообщает Der Tagesspiegel, в настоящее время полиция расследует инцидент.
По словам свидетелей, сотрудники правоохранительных органов во время отдыха в одном из ресторанов в баварском Розенхайме выкрикивали ксенофобские лозунги и
выбрасывали руки в нацистском приветствии.
Отмечается, что оба полицейских были в состоянии алкогольного опьянения.
Осенью 2017 года немецкий футбольный клуб «Теутония 05» из Гамбурга уволил главного тренера Берта Эма за то, что он на пресс-конференции произнёс нацистское приветствие.