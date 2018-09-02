Во Франции обезвредили две бомбы времён Второй мировой войны

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Во французском городе Кан найдены и обезврежены две бомбы времён Второй мировой войны, каждая из которых весит около 250 кг.
Во Франции обезвредили две бомбы времён Второй мировой войны
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  • globallookpress.com

Как сообщает издание Ouest France, бомбы были обнаружены в июле во время строительных работ в центре города.

Операция по разминированию стартовала 2 сентября в 08:00 (09:00 мск), участие в ней приняли три сапёра. 

Зона, где обезвреживались бомбы, была огорожена по всему периметру. Радиус ограждений составлял около 270 м. 

Отмечается, что из центра города пришлось эвакуировать более 750 человек.

Ранее сообщалось, что найденная в немецком городе Людвигсхафен авиабомба времён Второй мировой войны обезврежена.

В начале августа «Крыминформ» передавало, что в Феодосии обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. 

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