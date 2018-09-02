На Филиппинах при взрыве пострадали 13 человек
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Как сообщает издание Rappler со ссылкой на местную полицию, взрыв произошёл 2 сентября в 19:30 (14:30 мск).
В результате происшествия погиб 18-летний молодой человек.
Отмечается, что 13 человек пострадали, пятеро из них получили серьёзные ранения.
В издании подчеркнули, что это уже второй взрыв в провинции Султан-Кударат за неделю.
Первый инцидент произошёл 28 августа, в результате чего три человека погибли, в том числе семилетний мальчик.
Ранее сообщалось, что в провинции Басилан на юге Филиппин произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.