На Филиппинах при взрыве пострадали 13 человек

В филиппинском городе Исулан в результате взрыва бомбы погиб один человек, ещё 13 пострадали.

Как сообщает издание Rappler со ссылкой на местную полицию, взрыв произошёл 2 сентября в 19:30 (14:30 мск).

В результате происшествия погиб 18-летний молодой человек.

Отмечается, что 13 человек пострадали, пятеро из них получили серьёзные ранения.

В издании подчеркнули, что это уже второй взрыв в провинции Султан-Кударат за неделю.

Первый инцидент произошёл 28 августа, в результате чего три человека погибли, в том числе семилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что в провинции Басилан на юге Филиппин произошёл взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.