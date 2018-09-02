В результате крушения молдавского вертолёта в Афганистане погибли 12 человек
- РИА Новости
Как отмечается, 2 сентября в Афганистане вертолёт MI-8 MTV авиакомпании Valan International Cargo Charter «рухнул на землю через некоторое время после взлёта с военной базы города Мазари-Шариф».
«На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана… По предварительным данным, погибли два члена экипажа и десять пассажиров», — говорится в сообщении.
После произошедшего организовано расследование для сбора дополнительной информации и установления причин крушения.
Ранее сообщалось, что в результате крушения военного вертолёта ВС Афганистана пострадали три человека.