В результате крушения молдавского вертолёта в Афганистане погибли 12 человек

Вертолёт молдавской компании разбился в Афганистане, в результате чего погибли 12 человек, выжили двое. Об этом заявил Орган гражданской авиации Молдавии.

Как отмечается, 2 сентября в Афганистане вертолёт MI-8 MTV авиакомпании Valan International Cargo Charter «рухнул на землю через некоторое время после взлёта с военной базы города Мазари-Шариф».

«На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана… По предварительным данным, погибли два члена экипажа и десять пассажиров», — говорится в сообщении.

После произошедшего организовано расследование для сбора дополнительной информации и установления причин крушения.

Ранее сообщалось, что в результате крушения военного вертолёта ВС Афганистана пострадали три человека.