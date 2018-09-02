Песков рассказал о «жёстких» переговорах Путина с Порошенко в 2015 году

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Российский лидер Владимир Путин на переговорах в 2015 году в формате «нормандской четвёрки» с президентом Украины Петром Порошенко говорил жёстко, но доходчиво, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал о «жёстких» переговорах Путина с Порошенко в 2015 году
  • РИА Новости

«Во время очень напряжённых переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жёстко, однозначно и весьма доходчиво», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом, по словам Пескова, угрожающих формулировок использовано не было, передаёт РИА Новости.

Как сообщалось ранее, бывший французский лидер Франсуа Олланд рассказал, что Путин на переговорах якобы угрожал Порошенко, заявляя, что «Россия может раздавить украинскую армию».

Данные сообщения позднее прокомментировали в Кремле.

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