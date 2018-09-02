Военный эксперт прокомментировал заявление Эрдогана по закупке российских С-400

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором тот упомянул, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.

«Такое заявление президента — подтверждение курса на суверенитет Турции в принятии решений по важнейшим вопросам, которые касаются национальной безопасности. Для Турции получение от России такого оружия означает приобретение нового геополитического статуса избранной страны, которая в военном отношении имеет возможность полностью контролировать своё воздушное пространство и при необходимости применять такое оружие для атакующих её целей», — сказал Коротченко.

Он отметил, что Турция проводит всё более самостоятельные действия в области внешней обороной политики «уже без оглядки на США».

«Америка это понимает, поэтому в последние месяцы со стороны Вашингтона были предприняты беспрецедентные попытки выкрутить Турции руки и запугать её, обрушить финансовую экономическую систему. Всё это делалось для единственной цели — вынудить Анкару отказаться от закупок С-400. Но мы видим, что это не удаётся. Надо сказать, что Турция не просто подтверждает свой суверенитет и независимость от любых форм политического давления со стороны США, но делает очень хороший выбор. Зенитно-ракетные системы С-400 сегодня лучшее, что есть на рынке ПВО и ПРО, существенно опережают американский аналог — комплекс Patriot PAC-3. Также важно понимать, что жизненный цикл С-400 — порядка 30 лет. Соответственно, на ближайшие 30 лет Турция осознанно делает выбор в пользу сближения с Россией», — заключил эксперт.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.