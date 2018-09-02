Эксперт оценил решение Эрдогана не спрашивать разрешения на покупку С-400

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.

«Отношения Анкары и Вашингтона серьёзно испортились. Это связано с взаимными действиями. Прежде всего — с серьёзным экономическим ударом, который пережила Анкара. Сейчас экономика страны находится в очень сложной ситуации, лира упала, и в ближайшее время падение может продолжиться. Соответственно, заявление Эрдогана — это попытка укрепить свои позиции. Кроме того, надо понимать, что Вашингтон официально заявил, что будет противодействовать всем странам в покупке С-400. И это очень серьёзно, потому как здесь Штаты могут перегнуть палку», — считает эксперт.

По его словам, давление на Турцию по С-400 «может оказать противоположное действие».

«Если сейчас другие страны поперёк Америки проведут выплаты и обеспечат себе поставку С-400, это будет означать, что против американских санкций можно играть на официальном уровне. И это будет уже очень серьёзный прецедент», — сказал Абзалов.

Он также заметил, что Турция сегодня находится в очень сложном положении.

«Турция сейчас пытается получить дополнительные преференции от Вашингтона, форсируя взаимодействие с Москвой, а с другой стороны, уже не может отступиться от покупки С-400, не потеряв лицо. Вопрос в том, насколько Анкара будет последовательна, если Вашингтон пойдёт на какие-то ответные меры», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.