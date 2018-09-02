В сети появились документы, свидетельствующие о разработке США плана по уничтожению СССР и Китая

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Соединённые Штаты в 1960-е годы готовили планы ядерного уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».
В сети появились документы, свидетельствующие о разработке США плана по уничтожению СССР и Китая
  • Reuters

Планы ядерной войны во время президентства Линдона Джонсона включали в себя вариант ответного удара по ядерным, обычным военным и городским промышленным объектам с целью вывода Советского Союза из категории «крупной промышленной державы».

В материалах, в частности, уточняется, что в Едином интегрированном оперативном плане (Single Integrated Operational Plan, SIOP) от 1964 года рассматривались вопросы применения ядерного оружия.

В документе упоминается необходимость уничтожения 70% промышленного потенциала СССР, при этом допускается возможность массовой гибели советских граждан.

При этом в Вашингтоне отмечали, что в случае нанесения ударов по территории Китая уровень смертности мог бы достичь 30% от общей численности городского населения страны. Число уничтоженных промышленных объектов достигло бы 50% от общего количества.

Предполагалось, что в результате проведённой операции «Советский Союз и Китай могли бы быть уничтожены как жизнеспособные общества».

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