Абэ рассказал о нормализации отношений Японии и Китая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил нормализацию отношений Токио и Пекина.

«В мае Японию посетил премьер (Госсовета КНР. — RT) Ли Кэцян, и японско-китайские отношения в полной мере вернулись в нормальное русло развития», — сказал он в интервью газете Sankei.

В мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в Токио.

В совместном заявлении по её итогам стороны отметили необходимость ускорения процедуры подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли между тремя странами.