Абэ рассказал о нормализации отношений Японии и Китая

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил нормализацию отношений Токио и Пекина.

«В мае Японию посетил премьер (Госсовета КНР. — RT) Ли Кэцян, и японско-китайские отношения в полной мере вернулись в нормальное русло развития», — сказал он в интервью газете Sankei.

В мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в Токио.

В совместном заявлении по её итогам стороны отметили необходимость ускорения процедуры подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли между тремя странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить