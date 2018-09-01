Посол США поддержал пострадавших при нападении в Амстердаме американцев

Посол Соединённых Штатов в Нидерландах Пит Хукстра выразил слова поддержки двум американцам, пострадавшим в результате нападения вооружённого ножом молодого человека в Амстердаме.

Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Мы знаем, что оба пострадавших являются гражданами США, пребывающими в Нидерландах... Мы желаем им скорейшего выздоровления и тесно сотрудничаем с властями Амстердама в оказании помощи им и их семьям», — говорится в тексте.

31 августа сообщалось, что в Нидерландах сотрудники полиции открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей на железнодорожной станции в Амстердаме.

Позднее местные власти заявили, что у 19-летнего афганца, который, как предполагается, совершил преступление, был «террористический мотив».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.