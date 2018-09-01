Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с делегацией конгресса США

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу с делегацией конгресса США.
Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с делегацией конгресса США
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Порошенко выразил благодарность за важную роль конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Также обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями относительно проекта «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить