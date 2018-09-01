Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с делегацией конгресса США
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте украинского президента.
«Порошенко выразил благодарность за важную роль конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.
Также обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями относительно проекта «Северный поток — 2».
Ранее стало известно, что Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.