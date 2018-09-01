Бразильский суд постановил, что экс-глава страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах

Высший избирательный суд Бразилии вынес постановление, согласно которому экс-президент страны Лула да Силва не может стать кандидатом на грядущих президентских выборах из-за приговора по делу о коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

«Постановление большинства, четырёх из семи судей, избавляет от некоторых сомнений в связи с самыми неопределёнными выборами в Бразилии за десятилетия», — пишет агентство.

Уточняется, что юристы Лулы уже заявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд при любом неблагоприятном для их стороны решении.

В сентябре 2017 года прокуратура обвинила экс-президента в том, что он возглавлял коррупционную схему в государственной нефтяной компании Petrobras.