Бразильский суд постановил, что экс-глава страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах

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Высший избирательный суд Бразилии вынес постановление, согласно которому экс-президент страны Лула да Силва не может стать кандидатом на грядущих президентских выборах из-за приговора по делу о коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

«Постановление большинства, четырёх из семи судей, избавляет от некоторых сомнений в связи с самыми неопределёнными выборами в Бразилии за десятилетия», — пишет агентство.

Уточняется, что юристы Лулы уже заявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд при любом неблагоприятном для их стороны решении.

В сентябре 2017 года прокуратура обвинила экс-президента в том, что он возглавлял коррупционную схему в государственной нефтяной компании Petrobras.

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