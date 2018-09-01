Бразильский суд постановил, что экс-глава страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах
Об этом сообщает Reuters.
«Постановление большинства, четырёх из семи судей, избавляет от некоторых сомнений в связи с самыми неопределёнными выборами в Бразилии за десятилетия», — пишет агентство.
Уточняется, что юристы Лулы уже заявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд при любом неблагоприятном для их стороны решении.
В сентябре 2017 года прокуратура обвинила экс-президента в том, что он возглавлял коррупционную схему в государственной нефтяной компании Petrobras.