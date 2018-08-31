Эксперт оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам

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Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам.
Эксперт оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам
  • РИА Новости

«С точки зрения России, ссылка Вашингтона на нехватку сотрудников для оформления виз — это повод для ограничений, а не их причина», — заявил он.

Как отметил Бышок, на ситуацию повлиять невозможно, так как государство обладает суверенным правом решать, кому разрешить въезд и сколько рассматривать вопрос выдачи визы.

«Этим правом можно злоупотреблять, что, собственно, Америка и делает», — добавил он.

Эксперт прогнозирует, что послаблений в визовом вопросе со стороны США ожидать не приходится.

Ранее, как писала газета «Известия», россияне стали вдвое реже оформлять бизнес-визы в США.

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