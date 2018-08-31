Эксперт оценил намерение Турции получить российские С-400 как можно скорее

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара рассчитывает в короткие сроки получить российские зенитные ракетные системы С-400.
Эксперт оценил намерение Турции получить российские С-400 как можно скорее
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, Штаты пытаются применить все меры воздействия, чтобы Турция не покупала у России этот комплекс противоракет», — сказал Рябов.

По словам эксперта, вместе с другими инструментами глобальной безопасности оборонные комплексы такого типа делают попытки военного давления на региональные державы бессмысленными.

«Это не означает полного суверенитета — всё-таки в современном мире есть множество других способов влияния на правительства. Но военный суверенитет — серьёзный шаг к самостоятельности», — пояснил Рябов.

Ранее доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков в беседе с RT прокомментировал заявление Эрдогана.

Также президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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