Эксперт оценил намерение Турции получить российские С-400 как можно скорее
- РИА Новости
«Насколько мне известно, Штаты пытаются применить все меры воздействия, чтобы Турция не покупала у России этот комплекс противоракет», — сказал Рябов.
По словам эксперта, вместе с другими инструментами глобальной безопасности оборонные комплексы такого типа делают попытки военного давления на региональные державы бессмысленными.
«Это не означает полного суверенитета — всё-таки в современном мире есть множество других способов влияния на правительства. Но военный суверенитет — серьёзный шаг к самостоятельности», — пояснил Рябов.
Ранее доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков в беседе с RT прокомментировал заявление Эрдогана.
Также президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.