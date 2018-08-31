Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации.

«Трамп не любит глобализацию», — сказал Разуваев.

Он не исключил, что при нынешнем американском лидере Соединённые Штаты выйдут из ВТО.

«Я бы относился к его словам скептически, потому что ему то сильный доллар нужен, то слабый», — отметил Разуваев.

По его словам, Трамп нередко говорит противоречивые вещи, но в плане ВТО угроза выхода США из организации действительно есть, учитывая санкции и пошлины.

Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил торговое противостояние США и Китая.