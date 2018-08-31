В Великобритании умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
- globallookpress.com
Как сообщает Financial Times, Миррлис серьёзно заболел в Гонконге в конце прошлого года.
Он вернулся в Англию месяц назад. Экономист скончался в семейном доме недалеко от Кембриджа.
В 1996 году он получил Нобелевскую премию вместе с Уильямом Викри «за исследования в области информационной асимметрии».
В 1997 году Миррлис был посвящён в рыцари.
Ранее сообщалось, что шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон умер в возрасте 95 лет.