В Великобритании умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис

Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года сэр Джеймс Александр Миррлис скончался в возрасте 82 лет.

Как сообщает Financial Times, Миррлис серьёзно заболел в Гонконге в конце прошлого года.

Он вернулся в Англию месяц назад. Экономист скончался в семейном доме недалеко от Кембриджа.

В 1996 году он получил Нобелевскую премию вместе с Уильямом Викри «за исследования в области информационной асимметрии».

В 1997 году Миррлис был посвящён в рыцари.

Ранее сообщалось, что шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон умер в возрасте 95 лет.