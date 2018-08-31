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В Великобритании умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис

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Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года сэр Джеймс Александр Миррлис скончался в возрасте 82 лет.
В Великобритании умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
  • globallookpress.com

Как сообщает Financial Times, Миррлис серьёзно заболел в Гонконге в конце прошлого года. 

Он вернулся в Англию месяц назад. Экономист скончался в семейном доме недалеко от Кембриджа.

В 1996 году он получил Нобелевскую премию вместе с Уильямом Викри «за исследования в области информационной асимметрии».

В 1997 году Миррлис был посвящён в рыцари.

Ранее сообщалось, что шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон умер в возрасте 95 лет.

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