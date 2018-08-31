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Глава МИД Эритреи выступил за развитие экономического сотрудничества с Россией

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Глава Министерства иностранных дел Эритреи Осман Салех Мохаммед выступил за развитие экономического сотрудничества с Россией.
Глава МИД Эритреи выступил за развитие экономического сотрудничества с Россией
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Кроме того, он отметил, что Эритрея «координирует дипломатические и политические вопросы» с Россией в различных сферах.

«Мы провели с министром (Лавровым. — RT) оценку этой деятельности, мы продолжим, поскольку есть другие угрозы, с которыми мы сообща боремся», — подчеркнул Мохаммед.

Ранее министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье заявил, что страна заинтересована в закупке у России зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

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