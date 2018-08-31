Глава МИД Эритреи выступил за развитие экономического сотрудничества с Россией
- globallookpress.com
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Кроме того, он отметил, что Эритрея «координирует дипломатические и политические вопросы» с Россией в различных сферах.
«Мы провели с министром (Лавровым. — RT) оценку этой деятельности, мы продолжим, поскольку есть другие угрозы, с которыми мы сообща боремся», — подчеркнул Мохаммед.
Ранее министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье заявил, что страна заинтересована в закупке у России зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».