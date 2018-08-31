Слуцкий назвал возможные темы переговоров в случае визита Путина во Францию в ноябре

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал возможные темы переговоров президента России Владимира Путина во время визита во Францию, который может состояться в ноябре этого года.
Слуцкий назвал возможные темы переговоров в случае визита Путина во Францию в ноябре
  • РИА Новости

По словам Слуцкого, в процессе переговоров может быть затронута ситуация в Сирии, а также значительное расширение двусторонних отношений.

«Темы, поднятые в ходе визита нашего президента, могут быть самыми разнообразными — от перманентно вспыхивающей ситуации на Украине до взаимодействия по гуманитарным и экономическим проектам. Тем не менее я думаю, что не обойдётся без обсуждения Сирии и серьёзного расширения французско-российских отношений. Главное, что ни о какой изоляции больше речи не идёт», — отметил глава международного комитета.

Слуцкий также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие европейские лидеры, будет искать возможность наладить отношения с Россией, испорченные за последние годы.

«Сегодняшняя политика Соединённых Штатов отрезвила страны Старой Европы, которые пошли на поводу у Вашингтона. Сегодня они начинают понимать, что США не только не могут гарантировать им экономическую и военно-политическую безопасность, но и своей хулиганской политикой провоцируют на эскалацию конфликта. Поэтому такая встреча может стать большим шагом по сближению Парижа и Москвы», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Путин может отправиться в Париж на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

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