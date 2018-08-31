Американский адмирал рассказал об эффективности российских подводных сил
Об этом он рассказал в подкасте, опубликованном на странице пресс-службы Шестого флота США в Twitter.
ADM Foggo🇺🇸: Russian navy has continued to pump rubles into undersea domain... So theater #ASW (#FoggoBigRocks) is very important & combined arms game that involves all of us #SteadyPresence#ReadyForces#OnTheHorizon podcast: https://t.co/kja41iNMXMhttps://t.co/NUiVoYXAkz— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 30 августа 2018 г.
«Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе. — RT) в Европе, и со времён холодной войны. Военно-морские силы России продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы», — сказал он.
Вместе с этим он считает, что США в настоящий момент ведут борьбу за Атлантику из-за активности ВМС России.
«Соединённые Штаты втянуты в «четвёртую битву за Атлантику» из-за возросшей активности российских подводных сил», — отметил он.
Ранее сообщалось, что американские власти возродили Второй флот Военно-морских сил США для сдерживания России в Северной Атлантике.