Американский адмирал рассказал об эффективности российских подводных сил

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Командующий Шестым флотом Военно-морских сил США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил об эффективности российских подводных сил.

Об этом он рассказал в подкасте, опубликованном на странице пресс-службы Шестого флота США в Twitter.

«Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе. — RT) в Европе, и со времён холодной войны. Военно-морские силы России продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы», — сказал он.

Вместе с этим он считает, что США в настоящий момент ведут борьбу за Атлантику из-за активности ВМС России.

«Соединённые Штаты втянуты в «четвёртую битву за Атлантику» из-за возросшей активности российских подводных сил», — отметил он.

Ранее сообщалось, что американские власти возродили Второй флот Военно-морских сил США для сдерживания России в Северной Атлантике.

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