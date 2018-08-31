СМИ: В бундестаг внесут предложение об участии ФРГ в восстановлении Сирии совместно с Россией

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Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена внести в бундестаг предложение об участии ФРГ в восстановлении Сирии совместно с Россией.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Штефана Койтера.

Парламентарий указал, что данное предложение становится ещё более актуальным на фоне недавних антимигрантских митингов в Саксонии.

«АдГ собирается вынести на парламентское обсуждение возможность выделить Дамаску финансовый транш, чтобы решить проблему нелегальной миграции, устранив её первопричину», — заявил Штефан Койтер. 

Отмечается, что в фракции полагают, что реконструкция инфраструктуры Сирии будет способствовать скорейшему оттоку беженцев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении экономики Сирии.

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