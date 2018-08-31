СМИ сообщают о четырёх погибших и 35 пострадавших в аварии в Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре человека и 35 пострадали.

Об этом сообщает CBS.

«Смертельная авария на трассе в Нью-Мексико с участием автобуса компании Greyhound привела к гибели по меньшей мере четырёх человек и травмам у 35», — пишет телекомпания.

Deadly Greyhound bus crash on New Mexico highway leaves at least 4 killed and at least 35 injured.@cbsmireya has the story. https://t.co/Q4Z7q3gcoSpic.twitter.com/yKWumzfS95 — CBS News (@CBSNews) 30 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что Нью-Мексико несколько человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком, при этом точных цифр погибших и пострадавших на тот момент не было.