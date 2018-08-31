Небензя сообщил о блокировке Россией принятия доклада по КНДР в Совбезе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заблокировала принятие доклада по КНДР в Совете Безопасности международной организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определёнными положениями доклада и тем, как идёт работа над ним. Я не буду уточнять, так как доклад ещё не опубликован и пока конфиденциален», — сказал он.

Небензя также добавил, что российская сторона и другие делегации обеспокоены частыми утечками информации из Комитета по КНДР в интернет и СМИ, в связи с чем планируется провести расследование данных случаев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не смогут «продавить» расширение санкций против КНДР в СБ ООН.