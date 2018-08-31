Небензя сообщил о блокировке Россией принятия доклада по КНДР в Совбезе

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заблокировала принятие доклада по КНДР в Совете Безопасности международной организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определёнными положениями доклада и тем, как идёт работа над ним. Я не буду уточнять, так как доклад ещё не опубликован и пока конфиденциален», — сказал он.

Небензя также добавил, что российская сторона и другие делегации обеспокоены частыми утечками информации из Комитета по КНДР в интернет и СМИ, в связи с чем планируется провести расследование данных случаев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не смогут «продавить» расширение санкций против КНДР в СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить