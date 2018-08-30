Эксперт оценил отношения России и Саудовской Аравии

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, специалист Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил отношения России и Саудовской Аравии.
Эксперт оценил отношения России и Саудовской Аравии
  • © MFA Russia
  • globallookpress.com

«У нас выстраиваются довольно тёплые отношения с Саудовской Аравией, к нам приезжает король, министры иностранных дел и обороны. Они говорили о том, что приоритетно они взаимодействуют с США, но много интересных точек соприкосновения есть с Россией, которые требуют взаимодействия и обсуждения», — заявил Кошкин.

По его словам, у отношений положительная динамика.

Как отметил эксперт, дипломатический корпус постоянно ищет возможные консолидированные решения по вопросам совместного уничтожения или купирования террористических организаций.

Ранее спецпредставитель главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию прорабатывается.

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