СМИ: Полиция Израиля подозревает супругу Нетаньяху в коррупции
- © Olivier Douliery
- globallookpress.com
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителя полиции.
По данным издания, у правоохранительных органов имеются доказательства того, что супруги Нетаньяху, а также руководство телекоммуникационной компании «полностью осознавали экономическое значение своих действий».
При этом отмечается, что сам Нетаньяху пока не является фигурантом по данному делу.
В марте СМИ сообщали, что следователи начали допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции в его окружении.