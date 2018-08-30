СМИ: Полиция Израиля подозревает супругу Нетаньяху в коррупции

Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, официально названа подозреваемой в деле о коррупционных связях с руководством телекоммуникационной компании «Безек».

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителя полиции.

По данным издания, у правоохранительных органов имеются доказательства того, что супруги Нетаньяху, а также руководство телекоммуникационной компании «полностью осознавали экономическое значение своих действий».

При этом отмечается, что сам Нетаньяху пока не является фигурантом по данному делу.

В марте СМИ сообщали, что следователи начали допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции в его окружении.