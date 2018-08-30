СМИ: При крушении самолёта во Французских Альпах погибли два человека
- © Harald Wenzel-Orf
- globallookpress.com
Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что туристический самолёт пропал в среду, 29 августа, в районе коммуны Бур-Сен-Морис. Утром 30 августа спасателям удалось установить место крушения и обнаружить тела погибших.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Швеции истребитель потерпел крушение после столкновения со стаей птиц.