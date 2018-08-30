СМИ: При крушении самолёта во Французских Альпах погибли два человека

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В результате крушения туристического самолёта во Французских Альпах погибли два человека.
СМИ: При крушении самолёта во Французских Альпах погибли два человека
  • © Harald Wenzel-Orf
  • globallookpress.com

Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что туристический самолёт пропал в среду, 29 августа, в районе коммуны Бур-Сен-Морис. Утром 30 августа спасателям удалось установить место крушения и обнаружить тела погибших.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Швеции истребитель потерпел крушение после столкновения со стаей птиц.

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