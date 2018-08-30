СМИ: Отбывшего наказание друга организатора теракта в Бостоне депортируют в Казахстан

Диас Кадырбаев, друг Джохара Царнаева, организовавшего теракт в Бостоне в 2013 году, отбыл наказание в американской тюрьме и в ближайшее время будет депортирован на родину, в Казахстан. Об этом сообщает The Boston Globe.

По данным издания, 24-летний молодой человек был передан сотрудниками американского Федерального бюро тюрем под надзор Иммиграционно-таможенной службы США.

An associate of convicted Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev has been released from prison and is in ICE custody awaiting extradition to his native Kazakhstan. https://t.co/LKzt7vyP9Zpic.twitter.com/YD9gIeZ0vk — The Boston Globe (@BostonGlobe) 30 августа 2018 г.

Кадырбаев был осуждён в июне 2015 года за создание препятствий расследованию теракта. В частности, он и его знакомый Азамат Тажаяков избавились от рюкзака с пиротехникой и ноутбука братьев Царнаевых.

В результате теракта в Бостоне в апреле 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией через три дня после произошедшего, Джохара задержали менее суток спустя. Позднее он был приговорён к смертной казни.

В настоящее время Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.