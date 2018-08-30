Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК 30 августа
Отмечается, что награда присуждена южнокорейскому лидеру за вклад в успех зимних Олимпийских игр, которые прошли в феврале 2018 года в Пхёнчхане.
S. Korean president to receive highest IOC order https://t.co/wQSQGsFUUB— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2018 г.
Награду Мун Чжэ Ину вручит глава МОК Томас Бах.
В марте Бах получил государственную награду от президента Южной Кореи за вклад в проведение зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.