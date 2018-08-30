Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК 30 августа

Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в четверг, 30 августа, вручат высшую награду Международного олимпийского комитета (МОК) — золотой Олимпийский орден, сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что награда присуждена южнокорейскому лидеру за вклад в успех зимних Олимпийских игр, которые прошли в феврале 2018 года в Пхёнчхане.

S. Korean president to receive highest IOC order https://t.co/wQSQGsFUUB — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2018 г.

Награду Мун Чжэ Ину вручит глава МОК Томас Бах.

В марте Бах получил государственную награду от президента Южной Кореи за вклад в проведение зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.