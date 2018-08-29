Метро Каракаса полностью приостановило работу из-за энергосбоя

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Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

«В связи со сбоем в электроснабжении ни одна из линий метро Каракаса в этот момент не оказывает услуг», — говорится в сообщении метро.

В ноябре 2017 года в системе скоростного транспорта Сингапура произошёл сбой, в результате которого произошло столкновение двух поездов, пострадали более 20 человек.

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