Метро Каракаса полностью приостановило работу из-за энергосбоя

Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

#ATENCIÓN Motivado a una falla de energía eléctrica, ninguna Línea del sistema @metro_caracas presta servicio comercial en estos momentos #29Ago — Metro de Caracas (@metro_caracas) 29 августа 2018 г.

«В связи со сбоем в электроснабжении ни одна из линий метро Каракаса в этот момент не оказывает услуг», — говорится в сообщении метро.

В ноябре 2017 года в системе скоростного транспорта Сингапура произошёл сбой, в результате которого произошло столкновение двух поездов, пострадали более 20 человек.