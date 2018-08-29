Эксперт прокомментировал реакцию Китая на санкции США против России

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.

«Само по себе заявление очень позитивное, так как оно говорит о солидарности Китая с позицией России, что выглядит не совсем обычно для Пекина», — отметил Почта.

По его словам, КНР традиционно проводит политику, направленную на обеспечение национальных интересов на внешней арене, а глобальные вопросы поддержки других стран остаются для руководства республики на втором-третьем месте.

Кроме того, пояснил эксперт, у Пекина очень активная экономическая политика, и он старается лишний раз не влезать в политические вопросы, но в ситуации с Россией дела обстоят немного иначе.

«Китай встроился во все международные механизмы, включая систему Всемирной торговой организации, но США в последнее время всё активнее перестраивают международные структуры под свои интересы. В этой связи Китай нуждается в союзнике, на роль которого отлично подходит Россия», — подчеркнул Почта.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценил в беседе с ФАН слова главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости пересмотреть внешнюю политику в отношении США.