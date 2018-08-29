Лавров заявил, что США не удалось осуществить смену режима в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром назвал эгоистичной позицию США по ситуации в Сирии.
Лавров заявил, что США не удалось осуществить смену режима в Сирии
  • РИА Новости

«Уже не первый раз Соединённые Штаты при самых разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма», — сказал он, отвечая на вопрос RT.

Лавров отметил, что так было в Ираке, в Ливии и так «пытаются сделать в Сирии».

«Но, сказал бы я уже более правильно, пытались сделать в Сирии. Этого у них не получилось… Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», — добавил он.

Ранее в российском МИД предостерегли США от опрометчивых шагов в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.

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