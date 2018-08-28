В МИД Китая призвали ускорить создание кодекса поведения в киберпространстве

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Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ к 73-й Генассамблее ООН, в котором членов международной организации призывают ускорить создание кодекса поведения в киберпространстве.
В МИД Китая призвали ускорить создание кодекса поведения в киберпространстве
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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Киберпространство — это общее пространство деятельности людей... Государствам необходимо укреплять коммуникацию, расширять консенсус и углублять сотрудничество ради создания сообщества единой судьбы человечества в киберпространстве», — указывается в заявлении.

В КНР призывают членов ООН следовать положениям устава организации и не использовать интернет в противостоянии друг с другом.

«Необходимо уважать суверенитет других стран, отказаться от войн в киберпространстве и гонки вооружений, противостоять применению интернета для вмешательства во внутренние дела других государств», — указывается в документе.

В МИД подчёркивают важность «создания приемлемого для всех международного кодекса поведения в киберпространстве».

Ранее СМИ сообщили об отмене американским лидером Дональдом Трампом ограничения на кибератаки против врагов США.

Экономист и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения о данном решении Трампа.

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