СМИ: США намерены установить бесполётную зону на севере Сирии

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Соединённые Штаты возводят военную инфраструктуру, которая позволит им создать бесполётную зону на севере Сирии.
СМИ: США намерены установить бесполётную зону на севере Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По информации издания, американские военные уже перебросили радиолокационные комплексы в сирийский город Кобани, а также на военную базу США в городе Эш-Шаддади.

Отмечается, что с помощью этих комплексов США смогут развернуть бесполётную зону от Манбиджа до Дейр эз-Зора.

Ранее Соединённые Штаты уже неоднократно предлагали ввести бесполётную зону в Сирии. В частности, в сентябре 2016 года Джон Керри, будучи в то время госсекретарём США, предложил ввести в Сирии бесполётную зону для всех, кроме сил коалиции под командованием Вашингтона.

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