СМИ: США намерены установить бесполётную зону на севере Сирии

Соединённые Штаты возводят военную инфраструктуру, которая позволит им создать бесполётную зону на севере Сирии.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По информации издания, американские военные уже перебросили радиолокационные комплексы в сирийский город Кобани, а также на военную базу США в городе Эш-Шаддади.

Отмечается, что с помощью этих комплексов США смогут развернуть бесполётную зону от Манбиджа до Дейр эз-Зора.

Ранее Соединённые Штаты уже неоднократно предлагали ввести бесполётную зону в Сирии. В частности, в сентябре 2016 года Джон Керри, будучи в то время госсекретарём США, предложил ввести в Сирии бесполётную зону для всех, кроме сил коалиции под командованием Вашингтона.