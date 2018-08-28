Трамп примет президента Польши в Белом доме и обсудит с ним военные вопросы

Президент США Дональд Трамп 18 сентября примет в Белом доме с официальным визитом польского коллегу Анджея Дуду.

«Президент Трамп и президент Дуда рассмотрят пути укрепления стратегического партнёрства США и Польши и планируют обсудить темы, представляющие взаимный интерес, включая торговлю, военные вопросы и безопасность», — говорится в комментарии Белого дома.

В мероприятии будут участвовать супруги президентов.

Ранее министр обороны Польши Мариус Блащак заявил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе.

Подробнее — в материале RT.