Трамп примет президента Польши в Белом доме и обсудит с ним военные вопросы
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- globallookpress.com
«Президент Трамп и президент Дуда рассмотрят пути укрепления стратегического партнёрства США и Польши и планируют обсудить темы, представляющие взаимный интерес, включая торговлю, военные вопросы и безопасность», — говорится в комментарии Белого дома.
В мероприятии будут участвовать супруги президентов.
Ранее министр обороны Польши Мариус Блащак заявил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе.
Подробнее — в материале RT.