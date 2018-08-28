В Пентагоне заявили, что США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не намерены приостанавливать дальнейшие военные учения с Южной Кореей, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В Пентагоне заявили, что США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей
  • Reuters

Он напомнил, что США приняли решение приостановить ряд учений в качестве жеста доброй воли после сингапурского саммита.

«У нас нет планов на данный момент приостанавливать дальнейшие учения», — сказал Мэттис журналистам.

Ранее в Пентагоне заявили, что боеготовность сил США в Южной Корее не изменится.

В июне США и Южная Корея отменили совместные учения. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявляла, что манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить