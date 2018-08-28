В Пентагоне заявили, что США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей

Соединённые Штаты не намерены приостанавливать дальнейшие военные учения с Южной Кореей, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он напомнил, что США приняли решение приостановить ряд учений в качестве жеста доброй воли после сингапурского саммита.

«У нас нет планов на данный момент приостанавливать дальнейшие учения», — сказал Мэттис журналистам.

Ранее в Пентагоне заявили, что боеготовность сил США в Южной Корее не изменится.

В июне США и Южная Корея отменили совместные учения. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявляла, что манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.