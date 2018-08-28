СМИ: В МИД Франции рекомендовали дипломатам отказаться от поездок в Иран

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Франции рекомендовали дипломатам и другим сотрудникам ведомства отказаться на неопределённый срок от не очень важных поездок в Иран из соображений безопасности.
СМИ: В МИД Франции рекомендовали дипломатам отказаться от поездок в Иран
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства.

Причиной данного шага стало предотвращение теракта на встрече беглых иранских оппозиционеров под французской столицей, которую также посетил адвокат президента США Руди Джулиани. 

Французские власти посчитали данный инцидент «свидетельством усиления враждебности Тегерана по отношению к Франции».

«Учитывая известные риски... все сотрудники министерства, как в центральном аппарате, так и в зарубежных представительствах, должны отложить любые поездки в Иран, кроме срочных рабочих визитов, до дальнейшего распоряжения», — цитирует агентство обращение генерального секретаря французского МИД Мориса Гурдо-Монтаня от 20 августа.

Уточняется, что аналогичные рекомендации были переданы другим ведомствам страны.

Ранее иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что французская нефтегазовая компания Total официально уходит из Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить