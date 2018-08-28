СМИ: В МИД Франции рекомендовали дипломатам отказаться от поездок в Иран

В Министерстве иностранных дел Франции рекомендовали дипломатам и другим сотрудникам ведомства отказаться на неопределённый срок от не очень важных поездок в Иран из соображений безопасности.

Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства. Причиной данного шага стало предотвращение теракта на встрече беглых иранских оппозиционеров под французской столицей, которую также посетил адвокат президента США Руди Джулиани. Французские власти посчитали данный инцидент «свидетельством усиления враждебности Тегерана по отношению к Франции». «Учитывая известные риски... все сотрудники министерства, как в центральном аппарате, так и в зарубежных представительствах, должны отложить любые поездки в Иран, кроме срочных рабочих визитов, до дальнейшего распоряжения», — цитирует агентство обращение генерального секретаря французского МИД Мориса Гурдо-Монтаня от 20 августа. Уточняется, что аналогичные рекомендации были переданы другим ведомствам страны. Ранее иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что французская нефтегазовая компания Total официально уходит из Ирана.