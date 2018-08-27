Маккейн в прощальном обращении призвал не прятаться за стенами

Друг и бывший советник американского сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение политика к нации. Текст приводит на своём сайте телеканал NBC News.

«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с племенной враждой, сеющей рознь, ненависть и насилие по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того чтобы обрушивать их, когда сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того чтобы позволить им стать великой силой перемен, которой они всегда были», — говорится в обращении.

Маккейн призвал сограждан не отчаиваться из-за нынешних трудностей и всегда верить в величие Америки.

«Американцы никогда не уходят. Мы никогда не сдаёмся. Мы никогда не скрываемся от истории. Мы вершим историю. Прощайте, американцы, да благословит бог вас и Америку», — резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа не будет на похоронах Маккейна.

Джон Маккейн скончался в США 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.