Ростуризм предупредил о наводнениях в индийском штате Керала

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Ростуризм предупредил о ливнях и наводнениях в индийском штате Керала, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу агентства.
Ростуризм предупредил о наводнениях в индийском штате Керала
  • Reuters

Российским туристам советуют учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки.

Туроператорам рекомендуют с пониманием отнестись к отказам от поездок в штат.

Ростуризм находится на связи с посольством России в Индии, ситуационно-кризисным центром МИД России, Росавиацией, а также с общественными объединениями в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в Индии увеличилось до 445.

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