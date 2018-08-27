Ростуризм предупредил о наводнениях в индийском штате Керала
- Reuters
Российским туристам советуют учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки.
Туроператорам рекомендуют с пониманием отнестись к отказам от поездок в штат.
Ростуризм находится на связи с посольством России в Индии, ситуационно-кризисным центром МИД России, Росавиацией, а также с общественными объединениями в сфере туризма.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в Индии увеличилось до 445.