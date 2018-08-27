МИД России подтвердил перенос консультаций по Афганистану в Москве

Консультации по Афганистану в московском формате перенесены на более поздний срок, сообщили в МИД России.

Как отмечается, данный вопрос обсуждался по телефону министрами иностранных дел России и Афганистана Сергеем Лавровым и Ашрафом Гани.

«Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести её проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учётом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана», — говорится в сообщении.

Стороны договорились по поводу совместной проработки новой даты встречи по дипломатическим каналам, проинформировали в ведомстве.

Консультации планировалось провести 4 сентября, на них пригласили представителей 12 государств.