МИД России подтвердил перенос консультаций по Афганистану в Москве

Короткая ссылка
Консультации по Афганистану в московском формате перенесены на более поздний срок, сообщили в МИД России.
МИД России подтвердил перенос консультаций по Афганистану в Москве
  • globallookpress.com

Как отмечается, данный вопрос обсуждался по телефону министрами иностранных дел России и Афганистана Сергеем Лавровым и Ашрафом Гани.

«Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести её проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учётом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана», — говорится в сообщении.

Стороны договорились по поводу совместной проработки новой даты встречи по дипломатическим каналам, проинформировали в ведомстве.

Консультации планировалось провести 4 сентября, на них пригласили представителей 12 государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить