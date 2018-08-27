Посольство России: санкционная «лихорадка» США приближает их к точке невозврата

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы приближают США к точке невозврата в решении международных вопросов, говорится в заявлении российского посольства.

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, налицо реализация худших сценариев холодной войны, от которых мир должен был давно избавиться.

«Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может», — уверены дипломаты.

Как отмечается, Москва не приемлет недружественные санкционные шаги Вашингтона и считает их бесперспективными.

27 августа новые санкции США против России вступили в силу.