Посольство России: санкционная «лихорадка» США приближает их к точке невозврата
- РИА Новости
«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в дипмиссии, налицо реализация худших сценариев холодной войны, от которых мир должен был давно избавиться.
«Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может», — уверены дипломаты.
Как отмечается, Москва не приемлет недружественные санкционные шаги Вашингтона и считает их бесперспективными.
27 августа новые санкции США против России вступили в силу.