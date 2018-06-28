Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира

Короткая ссылка
Агентство Bloomberg на основе данных Bloomberg Billionaires Index составило рейтинг богатейших семей мира.

Как отмечается, список возглавило семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. По данным издания, общее состояние членов семьи составляет $151,5 млрд.

На втором месте рейтинга Bloomberg оказалась семья Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид суммарно владеют почти $99 млрд.

Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars.

При этом уточняется, что общее состояние 25 самых богатых семей в общей сложности составляет более $1 трлн.

В августе прошлого года журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных семейных кланов в России.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить