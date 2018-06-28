Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира

Агентство Bloomberg на основе данных Bloomberg Billionaires Index составило рейтинг богатейших семей мира.

Как отмечается, список возглавило семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. По данным издания, общее состояние членов семьи составляет $151,5 млрд.

На втором месте рейтинга Bloomberg оказалась семья Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид суммарно владеют почти $99 млрд.

Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars.

При этом уточняется, что общее состояние 25 самых богатых семей в общей сложности составляет более $1 трлн.

В августе прошлого года журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных семейных кланов в России.







