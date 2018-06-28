Агентство Bloomberg составило список богатейших семей мира
Как отмечается, список возглавило семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. По данным издания, общее состояние членов семьи составляет $151,5 млрд.
На втором месте рейтинга Bloomberg оказалась семья Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарльз и Дэвид суммарно владеют почти $99 млрд.
Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars.
При этом уточняется, что общее состояние 25 самых богатых семей в общей сложности составляет более $1 трлн.
В августе прошлого года журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных семейных кланов в России.