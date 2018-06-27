Рухани пообещал «поставить США на колени»

Иран «поставит Соединённые Штаты на колени», заявил иранский президент Хасан Рухани во время выступления, которое транслировалось на государственном телевидении.

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — приводит слова Рухани РИА Новости.

Президент отметил, что власти страны должны прилагать больше усилий в борьбе с экономическими проблемами, а также подчеркнул важность урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

«Мы должны показать миру, что мы переживём проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в Иране объявили о создании штаба по противоборству психологической войне и пропаганде США.