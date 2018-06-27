Рухани пообещал «поставить США на колени»
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- globallookpress.com
«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — приводит слова Рухани РИА Новости.
Президент отметил, что власти страны должны прилагать больше усилий в борьбе с экономическими проблемами, а также подчеркнул важность урегулирования ситуации на внутреннем рынке.
«Мы должны показать миру, что мы переживём проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что в Иране объявили о создании штаба по противоборству психологической войне и пропаганде США.