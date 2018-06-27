Рухани пообещал «поставить США на колени»

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Иран «поставит Соединённые Штаты на колени», заявил иранский президент Хасан Рухани во время выступления, которое транслировалось на государственном телевидении.
Рухани пообещал «поставить США на колени»
  • ©Ahmad Halabisaz
  • globallookpress.com

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — приводит слова Рухани РИА Новости.

Президент отметил, что власти страны должны прилагать больше усилий в борьбе с экономическими проблемами, а также подчеркнул важность урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

«Мы должны показать миру, что мы переживём проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в Иране объявили о создании штаба по противоборству психологической войне и пропаганде США.

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