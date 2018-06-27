Трамп пообещал «не забыть» о выводе части производства Harley-Davidson из США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти «не забудут» о выводе из США части производства мотоциклов Harley-Davidson.
Трамп пообещал «не забыть» о выводе части производства Harley-Davidson из США
  • ©JONATHAN ERNST
  • Reuters

По его словам, компания Harley-Davidson «должна на 100% оставаться в США» с людьми, которые ей «принесли успех».

«Я сделал так много для вас, а теперь это... Другие компании возвращаются туда, где они были основаны! Этого не забудем ни мы, ни ваши клиенты, ни ваши теперь очень счастливые конкуренты!» — написал Трамп.

Как ранее заявил Трамп, он удивлён тому, что Harley-Davidson решила перенести часть производства из США.

В компании сообщали, что такое решение принято в связи с европейскими пошлинами, введёнными в ответ на действия администрации Трампа.

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