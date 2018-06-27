Трамп пообещал «не забыть» о выводе части производства Harley-Davidson из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти «не забудут» о выводе из США части производства мотоциклов Harley-Davidson.

По его словам, компания Harley-Davidson «должна на 100% оставаться в США» с людьми, которые ей «принесли успех».

«Я сделал так много для вас, а теперь это... Другие компании возвращаются туда, где они были основаны! Этого не забудем ни мы, ни ваши клиенты, ни ваши теперь очень счастливые конкуренты!» — написал Трамп.

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2018 г.

Как ранее заявил Трамп, он удивлён тому, что Harley-Davidson решила перенести часть производства из США.

В компании сообщали, что такое решение принято в связи с европейскими пошлинами, введёнными в ответ на действия администрации Трампа.