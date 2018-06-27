Минобороны опровергло сообщения о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии

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В Минобороны опровергли данные о том, что Россия якобы вышла из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии.
Минобороны опровергло сообщения о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим в соцсетях о якобы «выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации» не соответствует действительности», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что вся информация о деятельности российской группировки войск в Сирии доводится исключительно представителями Минобороны России.

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