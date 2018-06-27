В Совете ЕС заявили, что переговоры с Турцией о её вступлении в объединение зашли в тупик
В документе указывается, что «Турция отдаляется всё дальше от Европейского союза».
«Поэтому переговоры о вступлении Турции в союз фактически зашли в тупик», — подчёркивается в резолюции.
Уточняется, что в связи с этим в настоящий момент не рассматривается никакой дальнейшей работы по модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией.
В Совете призвали турецкие власти «обратить вспять негативные тенденции», которые наблюдаются в стране в области различных прав и свобод.
В апреле Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что наблюдается регресс в процессе вступления Турции в ЕС из-за нарушения страной базовых ценностей объединения.