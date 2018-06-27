В Израиле заявили о девяти запущенных ракетах из сектора Газа

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Израильская армия сообщила, что из сектора Газа выпустили девять ракет по территории Израиля.

Как уточнила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter, одну ракету удалось перехватить.

«Зафиксированы девять пусков из сектора Газа по израильской территории. Один из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», — указывается в заявлении.

Ранее израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа.

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