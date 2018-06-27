В Израиле заявили о девяти запущенных ракетах из сектора Газа
Как уточнила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter, одну ракету удалось перехватить.
«Зафиксированы девять пусков из сектора Газа по израильской территории. Один из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», — указывается в заявлении.
בהמשך לדיווח על אזעקות צבע אדום במועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב, ואשכול זוהו תשעה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח הארץ.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 27 ביוני 2018
כוחותינו יירטו שיגור אחד באמצעות סוללת כיפת ברזל
Ранее израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа.