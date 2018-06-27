Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену «заткнуться»

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что американскому конгрессмену Адаму Шиффу следует «заткнуться».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что данное сообщение связано с тем, что ранее американский политик призывал не поздравлять турецкого лидера с победой на президентских выборах, так как глава Турции оказывает сильное давление на оппозицию и СМИ в своей стране.

«Президенту Эрдогану, конечно, не нужны ваши поздравления, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — указал он.

President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 26 июня 2018 г.

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данное высказывание британского министра.