Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену «заткнуться»

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что американскому конгрессмену Адаму Шиффу следует «заткнуться».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что данное сообщение связано с тем, что ранее американский политик призывал не поздравлять турецкого лидера с победой на президентских выборах, так как глава Турции оказывает сильное давление на оппозицию и СМИ в своей стране.

«Президенту Эрдогану, конечно, не нужны ваши поздравления, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — указал он.

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данное высказывание британского министра. 

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