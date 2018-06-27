Пресс-секретарь Эрдогана предложил американскому конгрессмену «заткнуться»
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Отмечается, что данное сообщение связано с тем, что ранее американский политик призывал не поздравлять турецкого лидера с победой на президентских выборах, так как глава Турции оказывает сильное давление на оппозицию и СМИ в своей стране.
«Президенту Эрдогану, конечно, не нужны ваши поздравления, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — указал он.
President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 26 июня 2018 г.
Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться».
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данное высказывание британского министра.