Источник: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект возле границы с Израилем

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра вблизи границы с Израилем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности Сирии.

По его словам, это произошло одновременно с ракетным обстрелом района около аэропорта в Дамаске. Источник не уточнил, пострадал ли аэропорт в результате ракетных ударов.

Он добавил, что также боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, которые находились в пригородах Эль-Кунейтры, выпустили несколько ракет по позициям армии Сирии.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что в районе аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.