Источник: ПВО Сирии перехватили неизвестный объект возле границы с Израилем
По его словам, это произошло одновременно с ракетным обстрелом района около аэропорта в Дамаске. Источник не уточнил, пострадал ли аэропорт в результате ракетных ударов.
Он добавил, что также боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, которые находились в пригородах Эль-Кунейтры, выпустили несколько ракет по позициям армии Сирии.
Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что в районе аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.